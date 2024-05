La comunión del hijo de Isa Pantoja: la primera foto, en exclusiva, y el motivo por el que no acudió Anabel Pantoja

Este fin de semana se celebrara la comunión del hijo de Isa Pantoja , momento importante en el que su abuela Isabel Pantoja no estaba . 'TardeAR' ha adelanto, en exclusiva la primera foto de la comunión que saldrá en la portada de la revista Lecturas .

"La comunión se celebró en el Puerto de Santa María, por parte de la familia de Isa pocos invitados, poca gente que fue, entre ellos su amiga y representante. Anabel Pantoja si estaba invitada , pero no pudo ir porque al día siguiente, a las pocas horas, cogía un vuelo a Nueva York ", contaba Leticia Requejo.

Como también, nuestra compañera hablaba sobre la ausencia de Isabel Pantoja a este importante momento de su nieto: "Desde el entorno de Isa me dicen que si no hay relación, no hay invitación".