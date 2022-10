Ana Boyer, muy clara sobre la intención de Íñigo Onieva en recuperar a Tamara Falcó: "Es muy complicado"

'El programa de Ana Rosa' ha podido hablar con Ana Boyer. Los últimos intentos del empresario por recuperar a Tamara no cesan y parece que el joven estaría reacondicionando el anillo de compromiso, para darle otra forma y, además, se muestra muy distante con cualquier chica, algo que evita de forma continúa, pues quiere mejorar de forma personal. Onieva no se daría por vencido en el camino de la reconquista, pues parece que casi un mes después de que todo se desmoronase, Íñigo no pierde la esperanza en recuperar a la que fue su novia.

La hija de Isabel Preysler respondía a las preguntas de la prensa sobre el perdón de su hermana hacia el joven. Boyer, no se mostraba muy favorable a que su hermana retomase la relación con su excuñado: "Yo creo que es algo que solo sabe ella, por lo que ha dicho no tiene pinta". Además sobre el dolor que ha causado Íñigo a su hermana, respondía así: "Es duro ver que alguien a quien quieres tanto tiene que pasar por esto". Boyer no dudaba en alabar el perdón publico de Onieva: "Él tenia que expresar lo que sentía y pensaba y creo que fue muy correcto". Sin embargo cuando la mujer de Fernando Verdasco era preguntada sobre si ella sería capaz de perdonar una infidelidad, se mostraba muy directa: "Es muy complicado". Además, Ana, reconocía no saber cuáles eran las intenciones de su excuñado con el anillo: "No tengo ni idea".