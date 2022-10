Ana Boyer rompe su silencio sobre la ruptura de Tamara Falcó e Iñigo Onieva: "Hay que ser tajante con las infidelidades"

Sobre una posible reconciliación de su hermana con Onieva, también ha sido tajante: “Ella no se lo esperaba y ya lo ha dicho ella misma, que no ve posible una reconciliación”. Aunque si la hubiera, ha insistido: "Para mí lo importante es que Tamara esté feliz, y si quiere o no quiere estar con alguien, yo solo deseo que sea lo más feliz que pueda".