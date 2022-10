Íñigo Onieva pide transformar el anillo con el que pidió matrimonio a Tamara Falcó: "Va a hacer todo lo posible por reconquistarla"

'El programa de Ana Rosa' tiene las últimas imágenes de los movimientos de Íñigo Onieva tras volver de su viaje a Estambul donde disfruto de la ciudad turca junto con la compañía de su madre. Parece que Tamara Falcó está intentando superar a su ex, lo hace con una agenda llena de planes y acompañada de sus amigas asistiendo a eventos de cocinas, pero no ha dejado pasar la ocasión para mandarle un mensaje al que fuese su prometido. A través de su perfil de Instagram y a golpe de foto con canción incluida, la marquesa subía el volumen y publicaba un claro mansaje para Onieva: "Y tú bailando, bailando y yo llorando..." . Además, Tamara, acabaría de llegar de Lourdes donde habría ido de peregrinación tras su tormentosa ruptura.

Mientras la intención de Íñigo Onieva sería hacer todo lo posible por recuperar a Tamara y fuentes cercanas al empresario reconocerían que: "No habría perdido la esperanza". Además, esta misma semana pillaban a Onieva transportando la bolsa de la joyería donde compró el anillo para su exnovia. Según la revista '¡Hola!': "Íñigo cogió la bolsa con el anillo y fue a un hotel con una cafetería acristalada en la plaza del Carmen para reunirse con dos empleados de la joyería donde lo adquirió para pedirle que se lo custodien temporalmente. Al parecer, no lo ha devuelto porque no está preparado para renunciar al compromiso. No lo quería tener consigo, pero tampoco quería separarse de él". Desde la revista asegura: "Íñigo ha encargado a los dueños que transformen el anillo y lo hagan crecer. Esa historia simboliza un momento amargo, pero su historia de amor podría curar las heridas, crecer y transformarse en un nuevo anillo de compromiso que sería un nuevo símbolo y prueba definitiva de que su amor puede con todo". Parece que Onieva estaría totalmente concentrado en recuperar el corazón de Falcó.