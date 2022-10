La decisión de Ortega Cano con sus demandas y el divorcio con Ana María Aldón: "Le preocupan sus hijos"

"Respecto a todo el tema de las demandas, me ha dicho que está estudiando todo, que no hay demandas y que el día que estén lo dirá", aseguraba la periodista sobre los últimos pasos de Ortega Cano. "Me ha asegurado que lo único que le preocupa es que su hijo pequeño esté bien y Gloria Camila", afirma el diestro. Sobre la foto con Patricia Donoso, el torero se mostraba muy tajante y respondía: "No voy a decir absolutamente nada de ese tema". Sobre el divorcio el todavía marido de Ana María era muy escueto y aclaraba: "Está como está y no hay nada firmado". La periodista trasladaba el mensaje de Ortega Cano: "Lo principal es su hijo y que el niño siga teniendo una infancia feliz".