La actitud de Ana María ante los problemas de salud de Gloria Camila y Ortega Cano: "El maestro está decepcionado"

'El programa de Ana Rosa' tiene en exclusiva la reacción de Ana María Aldón tras los últimos problemas de salud en el entorno de Ortega Cano. El periodista Pepe de Real ha asegurado que el torero esperaba un acercamiento con su mujer: "Él pensaba que habría un acercamiento para, al menos, informarse como estaba Gloria Camila". Parece que pese a la distante relación entre el la mujer del torero y Gloria, los problemas de salud de la joven supondrían un pequeño acercamiento entre ambas, pero parece que no fue así. Pese a que Gloria Camila estuviese atravesando un momento crítico de salud, el periodista afirma: "Ana María no ha levantado el teléfono para ponerse en contacto con Gloria Camila para preguntarle cómo está".

Por su parte Ana María tendría un motivo para no llamar a la hija del diestro: "Ana María dice que cuando ella estuvo mal, la hija de Ortega Cano, no se preocupó por su estado de salud". Marina, la trabajadora de la casa, sería la mensajera intermediaria en esta situación, así lo confirmaba Pepe: "Si lo hace, se preocupa a través de Marina, a ella le pregunta por Gloria". Con todo esto la mujer de Ortega Cano estaría muy distante y no tendría intención por conocer de primer mano el estado de salud de su todavía familia, según el colaborador: "Ana María ni siquiera le ha preguntado por los problemas familiares de salud". Ortega Cano estaría viviendo su mes más amargo después de las palabras que pronunció en el plató del programa y, ahora, con el nuevo enfrentamiento entre su hija y su todavía mujer, así lo confirmaba Pepe: "El torero está muy decepcionado".