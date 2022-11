Kiko Rivera reaparece para explicar las secuelas que le dejó el ictus y confesar sus nuevos hábitos: "Ha cambiado mi vida para siempre"

"He dejado de fumar, como sano a diario y hago deporte a diario pero sin esfuerzos", explica Kiko Rivera

Enseña cómo mueve las manos y los brazos y luego confiesa a cámara: "He comenzado un tratamiento con mi psicóloga"

Confirma que no dará una exclusiva y explica el motivo: "Lo he llegado a valorar, pero no la haré"

Los presentadores de 'El programa de Ana Rosa' se percataron que durante el directo se había producido una última hora sobre el estado de salud de Kiko Rivera. El marido de Irene Rosales reaparece públicamente por primera vez tras el ictus.

Joaquín Prat, en pleno directo del programa, tiene que cortar a sus compañeros para avanzar esta última hora: "Perdonadme, hay ahora mismo un directo de Kiko Rivera en Twitch, está contando cómo se encuentra tras dos semanas de haber sufrido el ictus... tiene buen aspecto físico y lo celebramos". A partir de ahí, enseñan las imágenes del protagonista.

Las secuelas y su nueva vida tras el ictus

Kiko Rivera está sentado en la silla de su habitación de 'gamer', conectado en directo ante todos sus seguidores: "El ictus fue el mayor susto de mi vida, realmente pensé que de esta no salía". En cuanto a las consecuencias al ictus, añade: "Como podéis comprobar, no me ha dejado ninguna secuela importante, cómo podéis ver muevo mis brazos, mis manos y tengo la cara completamente bien". Dice esto último mientras realiza los movimientos ante el público.

"Ha cambiado mi vida para siempre, he dejado de fumar, como muy sano a diario, hago deporte a diario aunque sin esfuerzos", explica Kiko Rivera sobre sus nuevos hábitos. Además, el marido de Irene Rosales añade que "he comenzado un tratamiento con mi psicóloga".

El motivo por el que no va a dar una exclusiva

Por otro lado, Kiko Rivera se pronuncia sobre los rumores que confirmaban que estaba negociando una exclusiva: "Esto mismo que estoy haciendo aquí, lo podría haberlo hecho en otro medio de comunicación de forma remunerada...". Luego, añade: "Lo he llegado a valorar, pero he decidido, por mi salud, retomar mi vida con total normalidad".

Tras confirmar que no hará la entrevista, Kiko Rivera explica: "Realizar una exclusiva económicamente viene bien a cualquiera, pero una vez salga la revista me expongo a que los compañeros me pregunten en la puerta de casa sobre esa exclusiva". Una decisión tajante para conseguir "retomar mi vida con normalidad, dejando al lado conflictos y problemas familiares. Mi salud está por encima de todo".