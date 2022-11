Irene Rosales está teniendo "roces" con Kiko Rivera porque "no hace ejercicio, no cumple la dieta ni los deberes de los facultativos"

'El programa de Ana Rosa' informa en directo de cuál es el estado de ánimo de Irene Rosales al ver que su marido Kiko Rivera no está siguiendo los pasos que le han establecido los doctores. Su amiga y colaboradora Marisa Martín-Blázquez comenta todos los detalles.

La periodista explica, tras ver las imágenes de Irene Rosales llorando en el vehículo, que la situación está superando a la mujer del DJ: "Irene está teniendo ciertos roces y desencuentros porque Kiko Rivera no está haciendo las cosas y deberes que los facultativos le han prescrito". Por otro lado, eso sí, la colaboradora añade: "Es cierto que Kiko está intentando dejar de fumar...".

Pese a que el hijo de Pantoja está intentando abandonar su adicción al tabaco, parece que su actitud está agobiando a Irene Rosales porque "no está haciendo ejercicio físico, iba a coger un entrenador personal y no lo hace" y tampoco está cumpliendo "el régimen de comida saludable". Unos malos hábitos que Kiko Rivera no está corrigiendo tras su ictus y que provoca que, según Marisa, "Irene se esfuerza por que todo esto lo consiga y Kiko hace caso... pero omiso".