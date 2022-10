Kiko Rivera "no está cumpliendo" con su recuperación e Irene Rosales sentencia: "Ya es momento de que empiece a salir a la calle"

El periodista comenta sobre el estado de salud de Kiko Rivera que "tiene una revisión en breve con el neurólogo" y además añade sobre la poca actividad física que le recomendó el doctor para su proceso de recuperación: "No está cumpliendo, a no ser que esté andando por la terraza de su casa, que sepamos tiene poca actividad... a no ser que esté saliendo a las ocho de la tarde, cuando no están los compañeros".