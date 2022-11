Tamara Falcó celebró su cumpleaños de forma diferente: en un lugar exótico y sin Íñigo Onieva

A la primera persona a la que han buscado los reporteros en el cumpleaños de Tamara Falcó es Íñigo Onieva. El que fuese pareja de la marquesa no ha podido cambiar el gesto de su cara, las preguntas sobre su ex le incomodaban y no sabía dónde meterse ante las declaraciones de los periodistas: "¿Vas a felicitar a Tamara?, ¿le vas a mandar tus mayores deseos para el nuevo año?, ¿vas a pasar olímpicamente?". El empresario, cabizbajo, prefiere no pronunciarse.