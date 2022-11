Íñigo Onieva reaparece con el gesto bastante serio tras las últimas declaraciones de Tamara Falcó

La reportera no duda en preguntar a Onieva sobre Falcó: "Ella dice que te perdona como cristiana y mujer, pero se acabó, ¿cómo lo estás llevando?". La cara de Íñigo lo decía todo, no pronuncia una sola palabra y no se atreve a mirar a cámara. "¿Te has puesto en contacto con ella? ¿Has intentado un acercamiento? ¿Es posible una amistad?", éstas son algunas de las preguntas que el ex de Tamara no ha querido hacer frente y seguir manteniendo silencio.