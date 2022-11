Tamara Falcó, sobre las imágenes de Onieva acudiendo a misa: "No voy a comentar nada de eso, es una cosa entre él y Dios"

Después de dos meses muy duros tras su dramática separación del empresario, Tamara no ha querido dejar de lado el trabajo: "Para mi el trabajo es un disciplina, esto es un pilar y aunque ha sido triste esto era algo mío". Por otro lado, la profesionalidad de la marquesa ha hecho que no dude en acudir a sus compromisos: "No voy a dejar colgados a todos y a mi equipo porque yo no me encuentre bien".