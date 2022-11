Carmen Caro: "Junco tuvo problemas para ver a Bernardo, se quedó en cafetería y la madre de Anabel le dijo que se fuera"

La reportera del programa ha podido hablar con una amiga de la familia, Carmen Caro que pese a estar desde la noche del jueves en las inmediaciones del centro, no había sido informada de su fallecimiento . "Ayer no me dejaron entrar ni a Junco tampoco ", asegura Carmen sobre la actitud que estaría teniendo la familia Pantoja tanto con ella como con la que era pareja del padre de Anabel, Junco.

"No me han dejado entrar a darle su último adiós", sentenciaba contra la familia de Bernardo. "He llorado con Junco, después hemos querido entrar en la habitación y no me han dejado", afirmaba la entrevista. "Cuando abrieron la habitación donde estaba Bernardo estaba la madre de Anabel", sobre quien estaría en el interior del lugar donde falleció Bernardo. "La exmujer de Bernardo me ha pedido que me fuera y con Junco hizo lo mismo la echó de la cafetería", acerca del ocultismo de la familia Pantoja.