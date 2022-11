Isa Pantoja, tras morir su tío Bernardo: "Sabíamos cómo estaba. He llamado a mi madre y a Anabel, pero no lo cogen"

"Todos éramos conscientes de que llevaba varios meses mal, ingresado en el hospital..."

Isa Pantoja acude al plató de 'El programa de Ana Rosa' durante la mañana en la que fallece Bernardo Pantoja. La colaboradora confiesa que la muerte de su tío le ha pillado en el tren mientras viajaba a Madrid y confirma que regresará a Sevilla tras el programa.

La hija de Isabel Pantoja explica que "todos éramos conscientes de que llevaba varios meses mal, ingresado en el hospital, Anabel iba varias veces a verle cada vez que iba a Sevilla y así turnarse con las personas...". Sobre las palabras de Kiko Rivera, comenta: "Que diga mi hermano que no le han avisado, de verdad...".

"El miércoles me entero que Anabel se va de Madrid a Sevilla porque le comunican la grave situación de su padre, ella en ese momento me comunica que la cosa no está bien, que se tiene que desplazar y esperaban el desenlace", matiza Isa Pantoja. De hecho, comenta: "Sus planes eran actuar en el Mediafest, pero si se desplazaba era porque las cosas estaban...".

En cuanto a la situación actual, Isa Pantoja explica que "he llamado a mi madre y a mi prima, pero no me cogen el teléfono porque estarán en plenos trámites" y confiesa que toda la información que tiene es por Merchi: "La madre de Anabel me informa de todo".

Sobre Bernardo Pantoja, Isa dice: "Iba en el tren, me ha pillado llegando a Madrid y no he podido ir. Ahora iré lógicamente a apoyar a mi prima. Supongo que estarán con trámites y espero poder llegar". Además, sobre las críticas de Carmen Caro: "Cuando una persona estaba en el hospital, con pocas horas y se estaba despidiendo... Dudo que mi madre o Anabel hayan prohibido la entrada a nadie y menos a Junco que le ha estado cuidando estos años".