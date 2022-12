Ortega Cano, tenso tras la supuesta bronca: "Le digo a usted y a Ana María que no tengo ningún problema con nadie"

Tras esta información, fue el propio Ortega Cano quien reaccionó ante la puerta de su domicilio. El torero, con el gesto muy serio, declara: "Es mentira todo , todo es mentira, se inventan ustedes o quien sea las cosas" . Luego, recalca ante la cámara: "Yo no he tenido ningún problema con Ana María de ningún tipo , ¿vale?".

Ortega Cano se empezó a enfadar y comentó: " Le digo a usted y Ana María que no tengo ningún problema con nadie , no tengo ningún problema, tengo una vida tranquila y de paz". Tras decir esto y mientras entraba en su casa, termina diciendo chillando: "Es todo mentira, te lo juro por mi niño".

Beatriz Cortázar, al ver el vídeo, comenta que acaba de hablar con el torero y le ha preguntado si se produjo algún tipo de bronca cuando Ana María llegó a casa. Ortega Cano repite su versión: "Ella pasa cada vez más tiempo en su casa nueva que está condicionando... dice que hablan muy poquito, no hubo tiempo ni para bronca, hablan lo necesario y siempre delante de la persona en común, por lo que no van a montar un show delante de él" .

"La bronca realmente la trasladó conmigo y Ana María se enfadó con Ortega a través de televisión, luego llegan a casa y como no hablan pues no da lugar a más bronca", confiesa la colaboradora. Luego, Cortázar sentencia: "Lo que sí me dice es que ellos van a luchar por seguir teniendo esta relación cordial por la persona que tienen en común, ella se irá a su casa y él sigue con su vida".