La gran bronca entre Ortega Cano y Ana María Aldón: "Él ya expresa que quiere que ella desaparezca de su vida"

El colaborador toma la palabra para explicar todos los detalles de la noticia: "El reproche lo inicia José al término del programa, por lo que ha contado a terceros...". Unas declaraciones que no gustaron al padre de Gloria Camila y que le hicieron dirigirse directamente a Ana María: "Al terminar el programa, él le echa en cara que ella cuenta una historia que no vivió así, no cree que ella deba ser tan injusta con su familia y él".