La nueva casa del emérito en Abu Dabi y su nueva vida: "No va a regresar jamás a España, es una decisión de Zarzuela"

La periodista continúa explicando: "Queda claro que no hay vuelta atrás, no va a regresar jamás a España . No creo que él haya descartado la posibilidad de volver de una manera esporádica. El viaje a Sanxenxo fue un viaje fallido , se mezclaron la negativa de poder dormir en la Zarzuela, las imágenes al llegar a Vigo que fueron retransmitidas casi al segundo...".

Mariángel Alcázar continúa diciendo: "Lo que me parece importante es que su estancia en Abu Dabi es su vida. Tiene su círculo de amistades, vida organizada...". Por último, la periodista explica cuál es el principal motivo por el que el emérito no vuelve a nuestro país: "Por más que digan, evidentemente el gobierno actual no es muy favorable a su vuelta... pero donde no quieren que vuelva o donde se le aconseja que no vuelva es en la Zarzuela. La decisión fundamental de que el emérito esté lejos y alejado del día a día de España está en la Zarzuela".