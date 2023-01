Al inicio del programa, Ana Rosa no puede evitar pronunciarse sobre este tema: " Hoy no se canta otra cosa en nuestra redacción, ya tienen 22 millones de reproducciones" . Luego, dice sobre la canción de Bizarrap: " Shakira ha soltado una verdadera bomba nuclear con su nuevo tema" .

"No hay frase que no sea un ataque directo a Gerard Piqué... no solo se refiere a él, también a su novia Clara Chía", comenta la presentadora ante la audiencia. Joaquín Prat, que también ha escuchado el tema, comenta: "Ya lo dice Shakira en la canción: 'Las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan'. No se deja nada...".