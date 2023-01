La boda de Tamara Falcó e Íñigo Onieva: cambio en el vestido, la fecha y los detalles del nuevo anillo

Marisa también cuenta los posibles cambios de fecha: "Incluso me hablan de posibilidad de cambio de fecha, porque estaba pensada para principios de junio y ahora me están hablando que quizá las podrían trasladar hasta principios de septiembre, están barajando las dos fechas". A Ana Rosa no se le ve muy convencida con esta decisión: "Cuidado con retrasar, a ver si luego con tanta nieve se enfría la cosa".