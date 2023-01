La protagonista confiesa cómo se siente en estos momentos tras confirmar la reconciliación: "Yo tengo esperanza y estoy enamorada . Me veo pasando por el altar en 2023 y he estado pensando en que solo tengo seis meses para el vestido de novia ". La pareja vuelve por todo lo alto y pasará por el altar cómo tenían planeado antes de la ruptura. Sin embargo, para llegar a este final feliz, tuvo que existir un momento clave que uniera definitivamente a estas dos almas enamoradas...

"Fue súperbonito, nos estábamos mensajeando, él se ha dado cuenta de muchas cosas, yo entiendo que el cambio no pasa en tres meses... de repente, el 31 dije 'nos hemos vuelto locos', to yengo que empezar el 2023 fenomenal", describe Tamara Falcó en la llamada. Luego, confiesa: "Le escribí y me dice: 'Tamara, me vas a volver loco... ¡que son los Cuartos!'. Y yo lloraba. Fue bastante bonito, Íñigo tenía invitados en casa, había venido su hermana y un amigo, iban a hacer copas, pero tras las doce campanadas cogió su moto y se vino a casa de mi madre...".