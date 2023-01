Tamara Falcó lleva el anillo de prometida que le regaló Íñigo Onieva: el detalle que pasó desapercibido

"Se comentó en su día que Íñigo acudió a esa joyería a intentar transformarlo o incluso a devolverlo, confirmamos que no. Ese anillo ha vuelto a las manos de Tamara", comenta la colaboradora. Joaquín Prat no consigue ver el anillo, el detalle es tan pequeño que tiene que acercarse a la pantalla para verlo y aun así, el presentador dice: "Hay que tener muy buena vista, no lo veo ni a esta distancia". Los colaboradores en plató tampoco lo ven: "Confiamos en ti Leti".