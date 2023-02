Tamara Falcó lo tuvo claro desde el primer momento y escogió la firma 'Sophie et Voilà' para el diseño de su vestido de novia. Sofía Arribas, la diseñadora de la empresa, comenta en pleno directo: " Estamos contentísimas , tenemos un trabajo en el que una mujer te elija para el día más importante de su vida siempre es un orgullo y q ue encima lo haga una persona que puede elegir a cualquiera, que diga 'lo hago contigo', pues es la pera".

La boda iba a ser el 17 de junio pero por motivos de embarazo y familiares se pospondrá al 8 de julio . Pese a ganar unas semanas de margen, la diseñadora se pronuncia sobre si dará tiempo en crear el vestido para esa fecha: "Claro que llegamos a tiempo , lo hacemos encantados y no va a haber ningún tipo de problema".

Tras esto, Joaquín Prat pregunta a Sofía Arribas sobre algunas "pinceladas" del vestido de la hija de Isabel Preysler. La diseñadora, siendo muy profesional, contesta: "No te puedo contar mucho". Sin embargo, la entrevistada sí quiere dejar clara una cosa: "El encargo principal de Tamara fue 'quiero ser yo', conozco a Tamara desde pequeña por las revisas, Tamara es clase, estilo y, desde luego, personalidad". Además, sobre cuántos vestidos a llevar, comenta: "No sé si va a ser un vestido, dos o 23. No sé si con un estilo cubrimos todos o...".