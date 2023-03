El colaborador continúa argumentando su versión: "Es cierto que Anabel no iba a romper, pero alguna noche dejaba ver que las cosas no iban bien... las últimas noches que había salido sin Yulen se lo estaba pasando bien, estaba contenta". Además, por si hubiese alguna duda, el periodista reitera: "La pareja no estaba para romper, pero no estaban en su mejor momento".