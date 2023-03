Anabel Pantoja confirma su ruptura con Yulen Pereira tras la supuesta infidelidad: "Él corta la relación al volver de EEUU"

Al saltar la noticia, los reporteros se desplazan hasta el domicilio de Yulen Pereira para preguntarle por cómo se encuentra y, sobre todo, para saber si es verdad que ha roto con Anabel. El deportista no confirma ni desmiente, se mantiene callado... aunque sí habla cuando le preguntan por una posible deslealtad a la influencer: "Se habla de infidelidad, de una tal Melania por tu parte, no sé si quieres aclarar algo, si estábais en crisis...". Al escuchar esta frase, Yulen mira a la cámara y responde: "¡Dejad de inventaros las cosas, por favor!".

Leticia Requejo, que ha hablado con Anabel, cuenta todos los detalles: "La decisión la toma Yulen, es una decisión bastante meditada y esto llama mucho la atención a Anabel... siendo una decisión que él toma con bastante tiempo, ¿por qué lo hace ahora y no antes de irse a la gira de Estados Unidos?". El motivo que el esgrimista le dio a la influencer es que "ya no siente lo mismo". Además, sobre el momento de la ruptura, la periodista apunta: "La conversación se mantuvo aquí; de hecho, mientras estaba en Estados Unidos ellos hablan varias veces, tanto es así que se intervambian mensajes, le compra regalos al todavía su chico...".

"La sorpresa llega cuando ella aterriza, come con todo el equipo del artista y cuando se quedan solos Yulen le comunica su decisión a Anabel", comenta Leticia Requejo. En cuanto al estado de la influencer, la periodista apunta: "¿Cómo está Anabel? Ella está bien, tocada, pero como dice ella 'por lo menos sigue viva'... hundida no está". Para terminar, Requejo sentencia: "Ni ella ni el entorno me hablan de terceras personas.... y si lo de Yulen fuese verdad, ella está en un mood que no le interesa nada, no quiere saber nada del concurso de su suegra...".