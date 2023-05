Joana Sanz confirma que habla a diario con Dani Alves y detalla cómo son sus vis a vis en prisión: "Hablamos del divorcio"

Leticia Requejo informa en 'El programa de Ana Rosa' sobre todos los detalles de la relación entre Joana Sanz, Dani Alves y si existe otra persona que haya conquistado el corazón de la modelo. La protagonista se mantiene firme en su intención de divorciarse y confiesa que habla a diario con el que fuese jugador.

Joana Sanz, sobre su divorcio y haber encontrado un nuevo amor

Joana Sanz comentó en redes sociales algunas frases muy significativas sobre su futuro: "El amor de mi vida soy yo, las mujeres no se mueven por un hombre". Luego, tras esto, el programa publicó una serie de declaraciones de la modelo: "Con Dani hablo por teléfono todos los días, está asimilando lo que está pasando... no es cierto que se esté complicando el divorcio. Yo no quiero ir a malas, pero él me ama y se aferra a que sigue enamorado de mí".

Leticia Requejo, que ha hablado con la protagonista, cuenta sobre la nueva ilusión de Joana Sanz: "Ella me aseguraba que no tiene ninguna intención de enamorarse, que no hay persona especial en su vida". En cuanto a su mudanza a Madrid, la periodista explica: "Se viene a responder a un contrato profesional y a una casa que por supuesto va a pagar ella". Además, sobre los rumores de noviazgo, añade: "Ella me insistía que el mercado a la hora de ligar está fatal y que obviamente tiene amigas y también amigos".

Joana Sanz explica cómo son los vis a vis con Dani Alves

En cuanto a los vis a vis con Dani Alves, Requejo apunta: "El pasado domingo tuvo un vis a vis familiar, tienen que hablar muchas cosas del divorcio y solucionar otras tantas". Con respecto a cómo es esta escena, la periodista declara: "El vis a vis se produce en una sala, con dos sillas, una mesa, pudiendo hablar de frente, sin teléfono y, por supuesto, vigilados". "Más allá de darle una oportunidad, Dani Alves sigue aferrado a ella, que las cosas se pueden solucionar... pero Joana es firme en su decisión, de terminar la relación, sin dejarle de lado como persona pero sí como matrimonio", explica Leticia.