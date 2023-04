El recurso con el que Dani Alves pedirá su libertad: un informe de 200 páginas y un vídeo de 12 minutos con imágenes en la discoteca Sutton

La colaboradora, desde Barcelona, continúa dando más detalles del recurso de Alves: "Es un escrito está acompañado de un informe denso, casi 200 págin as, que acompaña un vídeo de 12 minutos que el despacho de Martell ha elaborado con las secuencias que graban la s cámaras de la discoteca Sutton y se ve interactuar a la víctima, a Alves, a las acompañantes de la joven y al acompañante del jugador".

Mayka Navarro es muy clara al hablar de la separación: "Joana no ha arrancado ningún trámite de divorcio , ella tiene una abogada de un despacho muy importante de Barcelona especializado en temas familiares... de momento ella tiene todo igua l, ha expresado la voluntad verba l, pero no ha dado el primer paso de decirle a la abogada que arranque".

En cuanto a la llegada de los hijos y la ex de Dani Alves a Barcelona, Mayka sentencia: "Martell me comenta y del entorno que va a verlo a la cárcel que había un proyecto familiar de que los hijos acabaran estudiando en Barcelona, acabar el bachiller y empezar la universidad aquí... lo que pasa es que ahora tiene más relevancia porque el padre está encarcelado, pero él no sabía muy bien si utilizaría ese argumento en el escrito".