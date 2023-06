Malú y Albert Rivera, los dos eventos familiares clave en la ruptura: "Ahí fue la confirmación absoluta"

Luis Rollán fue el periodista que confirmó la noticia en 'Fiesta' al decir que Albert Rivera ya había abandonado la casa familiar, que existía buena relación con Malú y desmintió todos los rumores que decían que el que fuese político lo estaba pasando mal o que estuviese enfrentado con la madre de su hija: "No ha habido terceras personas , no ha habido disputas, me hablan de un desgaste y hay buena sintonía entre ellos y con sus familias".

Sin embargo, Antonio Rossi explica que "hasta que no saliera de la casa, nadie se atrevía realmente a contar nada porque él seguía viviendo ahí... es que podría ser una crisis más, pero hasta que no hubiera una confirmación". Al hilo de su compañero, Marisa Martín Blñázquez comenta: "Hubo muchos desencuentros, las cosas no funcionaban, tenían formas de vida muy diferentes y me dicen que él estuvo intentando luchar hasta el último momento por salvar la relación... pero Malú tenía la decisión muy clara".