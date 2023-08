Isa Pantoja enseña en exclusiva la invitación de su boda con Asraf Beno

En la boda serán unos 200 invitados e Isa Pantoja se ha mostrado algo triste porque "una parte de su familia no pueda estar". A pesar de ello, la futura novia espera disfrutar mucho de ese día y "no tener problemas".

"Espero que venga mi madre porque son momentos en la vida muy especiales. Todavía no se la he dado porque no está aquí y estoy esperando para poder dársela en persona", ha respondido cuando le han preguntado por la asistencia de su madre.