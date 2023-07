Isa Pantoja, sobre la operación de corazón a su hermano: "No tenemos relación, mi madre me informa de todo"

Isa Pantoja, de la operación a Kiko Rivera: "Estoy completamente enterada y lo importante para mí es que él esté bien"

"¿Por qué es tan raro que mi madre vaya? Hay que normalizarlo , le acompaña como madre que es", dice Isa sobre la visita de Pantoja al hospital

Kiko Rivera, operado del corazón: se va a someter a un cateterismo cardiaco en Sevilla

Isa Pantoja cuenta en 'El programa de Ana Rosa' la última hora sobre el estado de salud de su hermano, cómo ha reaccionado su madre y si la relación familiar ha cambiado durante todos estos meses.

La reportera Rocío Romero informa desde el hospital para informar de todos los detalles de la última hora de Kiko Rivera: "Está siendo intervenido hoy por la mañana, Isabel Pantoja como amdre ha querido estar muy cerca de él en este difícil momento... se han reencontrado, ha tenido que ser por un problema de salud y en el hospital".

Isa Pantoja, sobre su hermano: "No tengo relación, lo importante es que esté bien"

Isa Pantoja está en el plató de 'El programa de Ana Rosa' y se pronuncia sobre el estado de salud de Kiko Rivera: "Yo con mi hermano no tengo relación desde hace años por razones obvias, pero de esto estoy completamente enterada y lo importante para mí es que él esté bien".

"La primera persona que me informa es mi madre, ella me informa de todo, de lo que ella sabe, con ella es con la que tengo contacto. Por supuesto, no ha dudado en coger el teléfono y avisarme en cuanto pasó esto", dice Isa Pantoja con el gesto serio por la intervención a su hermano.

En cuanto a la relación entre madre e hijo tras el ictus que sufrió Kiko Rivera, apunta: "Cuando pasó lo del ictus, ella quiso ir, al final no fue, ahí se quedó la historia... sé que ella quería ir, eso estaba claro y al final no pudo verlo". Tras esto, añade: "Sé que después de eso no han tenido relación, pero desconozco si desde hace unos meses a ahora ha mejorado la relación entre ambos".

"¿Por qué es tan raro que mi madre vaya? Hay que normalizarlo un poco más, igual tienen una relación más normal y le acompaña como madre que es", sentencia de forma contundente ante sus compañeros.

El problema de su hermano con Isa Pantoja

Alessandro Lequio le pregunta si este problema de salud hace que se limen asperezas y se solucionen los problemas familiares. Isa Pantoja, con el gesto contrariado, comenta: "Hay que decírselo a la otra parte, la última vez, con lo del icuts, no me enteré por nadie de mi familia... fue por un amigo, hasta que que conseguí llamar a mi madre, ella me informó, cogí el coche para ir al hospital, estaba desesperada...".