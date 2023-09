Miguel Poveda y su último recuerdo con María Jiménez: "Me dijo que la sacara a comer hace unos meses..."

Miguel Poveda reconoce que María Jiménez "era una grande en todo, no sólo como artista , era a la hora de afrontar canciones, en la vida, con ese espíritu de libertad y esa verdad tan directa que tenía para la vida y el arte".

El cantante recuerda con mucho cariño y emocionado una anécdota que vivió con ella hace por tiempo: " Hace unos meses la llevaba en coche porque dijo que la sacara a comer por ahí...". Miguel Poveda no pueda evitar reír al hacer memoria de la escena que vivió en el vehículo: "Fui a su casa, la recogí y nos fuimos a Conil. El trayecto fue una aventura, pero la vuelta fue todavía más, me metió por un camino en el campo con tractores... "

"Yo le decía 'María, que esto no es por aquí' y ella me contestaba '¡que sí, coñ*! Que yo se donde es, tú me vas a decir dónde yo vivo", recuerda sonriendo Miguel Poveda aquella escena con su amiga María Jiménez.