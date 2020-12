El abogado de los hermanos Rivera contra Isabel Pantoja: "Esta señora en su día confesó judicialmente que los bienes no los había entregado"

El abogado de Fran y Cayetano dispuesto a llegar hasta el final

Moeckel cuenta con nuevos documentos para apoyar este proceso si tiene que llegar hasta el final : "Esta señora en su día confesó judicialmente que los bienes no los había entregado" y la segunda cosa que se le pregunta es por el supuesto robo "está claro que de haber habido un robo es que los bienes que nos afectan a nosotros no fueron robados , pero cuando va a la comisión judicial a embargar los bienes en el año 1993 están las cosas. Si lo nuestro no fue robado que lo nuestro esté en Cantora o no, eso no es mi problema, vamos a luchar para que sean entregados" .

¿Qué pasará si Isabel Pantoja continúa sin entregar los trajes?

El abogado contesta a lo qué pasaría si la tonadillera sigue sin entregar estos bienes: "Si nosotros obtenemos una sentencia favorable a nuestros intereses y a pesar de ello no me me entregan los bienes, valoraremos moralmente cuanto vale que no nos haya dado los enseres, pero primero hay que ganar el pleito". El abogado valora cómo están sus clientes en todo este proceso: "Este tipo de cosas son muy delicadas, Francisco y Cayetano han tenido una infancia y una adolescencia muy dura, entonces yo digo: 'hay que ablandarse un poco". Y no afirma ni desmiente si Kiko Rivera tendrá que declarar para ayudar a sus hermanos: "Yo no tengo que contar con el apoyo de Kiko Rivera ni dejar de contar, yo hablo de mi cliente"