El encuentro entre Isa Pantoja y su madre en Cantora ha hecho estallar la posible calma. Al parecer, la entrevista de la hija sentó muy mal a la madre y no entiende cómo ha podido decir ese tipo de cosas públicamente, al igual que hizo su hermano Kiko Rivera.

"La entrevista de Isa Pantoja ha sentado fatal a Isabel" , dice Marisa Martín-Blázquez. Acto seguido, la periodista continúa dando más detalles: " Habría confirmado que estaba bien no haber hablando con ella antes porque esa conversación se habría filtrado y utilizado ".

La entrevista de Isa Pi ha roto la relación

Isabel Pantoja no entendería nada y así se lo hizo saber a su hija. "Le ha sentado fatal, pero fatal, el titular de 'Isa Pantoja, preocupada por la salud mental de su madre: 'Me da miedo que no tenga ganas de vivir", dice la colaboradora.