Exclusiva | El ex abogado de Isabel Pantoja aclara si firmó algún documento mientras ella estaba en prisión

Carlos Esteban responde a las declaraciones de la sevillana: "Yo no he ido con ningún notario, empecé a ser su abogado un mes después de esa firma". Además, asegura haber tenido "muchas conversaciones con ella porque fueron muchos casos". Por otro lado, el abogado declara: "Cuando yo hago el relevo profesional hay un aluvión de asuntos". El letrado aclara cuáles fueron sus funciones al aceptar el trabajo: "Me hice cargo de su situación penitenciaria y de todo lo que la rodeaba, que no era poco ni fácil".