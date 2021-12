Amador Mohedano detalla qué documentos se verán en 'El último viaje de Rocío': "No hay ningún dueto censurado"

El tráiler del documental y no han dejado a nadie indiferente. Con la promesa de desvelar una mayor parte de la herencia de Rocío Jurado , es posible que la nueva información vuelva a levantar ampollas en la familia de la más grande. El hermano de la cantante reacciona a que su sobrina saque a la luz el material desconocido de Rocío Jurado.

Pepe del Real hablaba con Mohedano sobre la invitación a plató para ver el tráiler del documental, a lo que Amador respondía que "no iba a ir". El gaditano además comenta sobre el material que será expuesto en la pieza de su sobrina: "18 contenedores eran poco, y tres o cuatro más que se trajeron para acá". Amador continúa: "De ahí se sacó ropa, el piano y cosas para el museo en su momento".

Por otro lado, el hermano de la cantante habla sobre los documentos que se podrían encontrar guardados en ese almacén: "Contratos con compañías de discos, papeles de su historia, de su vida y fotos". Además, Amador niega que pueda haber nada comprometedor: "Yo no recuerdo que haya ningún dueto censurado". Mohedano concluye con que no se opone al estreno del documental: "Mientras que no se le falte el respeto ni nada yo encantado".