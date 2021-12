Rocío Flores, contra Rosa Benito: "Utilizó a mi madre para hacerme daño, no voy a llamarla"

"Nunca me he sentado aquí para contestar que Belén Esteban pidiera mi despido público, ni a Jorge Javier Vázquez con las cartas que me ha enviado, ni a Carlota, ni a María Patiño..."

Rocío Flores no puede morderse la lengua en 'El programa de Ana Rosa' tras ver las últimas declaraciones de Rosa Benito. La relación entre tía y sobrina pende de un hilo, pese a que ambas dicen querer enterrar el hacha de guerra, la situación es cada vez más tensa.

Rosa Benito dijo públicamente no tener ningún motivo por el que pedir perdón a Rocío Flores. De hecho, anunció que no llamará por teléfono a su sobrina después del llamamiento que esta hizo el pasado viernes en directo. Unas imágenes que han impactado a nuestra colaboradora.

"Si yo me Hubiese equivocado y actuado mal, soy la primera persona en levantar el teléfono, nunca se me caen los anillos por pedir disculpas cuando me equivoco", dice Rocío muy seria. Resignada, dice sobre Rosa: "Ella estaba enfadada con Lequio y pagué yo el pato...".

Marisa piensa que todo parte de un malentendido, Rosa Benito se habría enfadado con su sobrina al creer que se estaba riendo de ella en las declaraciones de Lequio: "Si ella realmente piensa eso de verdad, es que no me conoce en absoluto. Sería lo último que haría, ni con ella ni con nadie".

Al ser preguntada por Amador y Rosa, Rocío aclara: "Para mí son mis dos tíos, con Rosa tengo menos relación, la veo esporádicamente, a mi tío Amador lo veo en Chipiona, le tengo cariño a los dos".

Rocío se enfada con Rosa Benito: nombra a Belén Esteban, Jorge Javier, Carlota y Patiño

Alessandro Lequio es crítico con su compañera, diciendo en pleno directo a Rocío Flores: "Pecaste un poco de soberbia, te lo tengo que decir". Unas palabras que han hecho a la colaboradora decir lo que realmente piensa.

"Voy a decir lo que pienso porque sino no sería yo, me pareció muy mal que se quejara de que Lequio usara a su hija para hacerle daño, ella se sienta ahí y utiliza a mi madre para hacerme daño a mí", dice Rocío Flores muy enfadada con su tía.

"Como me pareció tan mal y me dolió, no voy a levantar el teléfono por dolor, no por orgullo, estuvo fuera de lugar, sabiendo el año y pico que llevo...", declara la colaboradora muy emocionada.