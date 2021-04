Ana Rosa cuenta los detalles de la contratación de Rocío Flores: "Es previo al documental de su madre"

" La productora se puso en contacto con Rocío Flores para que comentara 'Supervivientes' antes, no de que saliera, a ntes de que tuviéramos noticias de que iba a salir el docureality de Rocío Carrasco" , aclara Ana Rosa.

La aparición de Rocío Flores, sin hablar de su madre

Las redes sociales atacaron duramente a Rocío Flores tras desvelarse, durante el directo, que la hija de Rocío Carrasco no iba a hablar de su madre , solamente iba a hablar de 'Supervivientes'. La joven acabó e ntre lágrimas en su primer día al escuchar el discurso de Olga al saltar del helicóptero.

Ana Rosa, ante las críticas, defiende a Rocío Flores: "Después, evidentemente, si tu contratas una persona para hablar del reality no tiene por qué hablar del tema de su madre, aunque esté sucediendo en este momento, no sé si ella hablará o no hablará".