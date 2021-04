Rossi aporta datos sobre la fuga de Rocío Carrasco del psiquiátrico: "Eso corre en su contra"

Según cuenta Antonio Rossi, se le impone primero a Rocio Carrasco el cargo de adherencia e incumplimiento al tratamiento: "Es decir, se presenta y reconoce que no está siguiendo el tratamiento. Esto ocurre el día 5 de agosto que acude al hospital ".

Se presenta y reconoce que no está siguiendo el tratamiento

El informe oficial declara a la perjudicada que no aceptó ser entrevistada sin la presencia de familiares, Rossi detalla: "Acude, hasta dónde yo sé, con la madre de Fidel y dice que no quiere ser entrevistada por un psiquiatra". En cuanto a los acompañantes, el periodista dud: "Si no es en presencia de la madre de Fidel es con Fidel por altavoz telefónico".