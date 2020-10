Ana Rosa critica la actitud de Alejandra Rubio: "Está sentada al lado de su madre, de su tía y saca fotos con su abuela"

Agradece a Jorge Javier su actitud

Lo primero que ha querido hacer la presentadora de 'El programa de Ana Rosa' es hablar de las últimas palabras de Jorge Javier en 'Sálvame': "Me parece fenomenal que se haya parado, de que Jorge reflexione" .

Ataque a Alejandra Rubio

Mientras los colaboradores del programa estaban defendiendo a la hija de Terelu, pidiendo una cierda independencia para Alejandra Rubio, Ana Rosa ha tomado la palabra y ha dado su opinión: "Disculpadme, pues no. Si Alejandra quiere ser libre e independiente, pues tiene que ser libre e independiente ".

"En el momento que sigue la estela y está sentada al lado de su madre, de su tía y las fotos con su abuela, pues no...", dice Ana Rosa sobre la inevitable comparación con sus familiares. Además, la presentadora se pone seria y lo justifica: "Ella puede manifestar lo que de la gana, yo puedo manifestar que no quiero que me relacionen con Joaquín Prat, pero si estoy sentada todos los días con Joaquín Prat...".