Ana Rosa, tras escuchar a su compañero, ha comentado cuál es su opinión: "A mí me parece bien, pero no es una imagen favorecida porque es una niña guapísima y no sale favorecida ".

Ana Rosa para los pies a Miguel Ángel Nicolás: "No me voy a meter con ninguna persona por el peso"

Luego, el periodista continúa diciendo sobre el físico de Anabel: "Para mí no es muy saludable pero me parece bien que se exponga". Ana Rosa no pudo morderse la lengua y replicó al colaborador: "Mira, Miguel Ángel, no me vas a llevar por ese camino, te lo voy a decir, yo no me voy a meter con ninguna persona por el peso, y menos yo".