Ana Rosa no da crédito con que Pantoja quiera marcharse de España: "México no es el sitio para irse con la pandemia"

Las informaciones sobre la situación actual de Isabel Pantoja tras el conflicto con su hijo Kiko Rivera siguen saliendo a la luz. La cantante tiene previstos varios conciertos para este año 2021 y además, se habla de que Isabel estaría pensando mudarse a México para allí empezar una nueva vida y dejar los problemas en España, decisión que Ana Rosa no entiende por el momento en el que se está pasando en todo el mundo por el coronavirus.

Ana Rosa no cree que Isabel Pantoja vaya a irse a México por la situación con la pandemia

"¿Quién se va a ir a México en este momento?" , esto se preguntaba la presentadora cuando Paloma García Pelayo explica los movimientos que estaría pensando la tonadillera y los problemas que le retrasan este traslado a México. Y es que la presentadora no cree que decida dar este paso por la crítica situación que existe por el covid: "No es el sitio para irse con la pandemia" .

Isabel Pantoja habría rechazado una oferta de 200.000 euros por escribir sus memorias

Además, según otras informaciones, Pantoja haría rechazado una oferta de 200.000 euros a una editorial que le ofrecía escribir sus memorias, decisión que Joaquín Prat tampoco entiende por la situación económica que se supone que está atravesando: "Si te ofrecen la posibilidad de escribir tus memorias, sobre las que tú vas a tener un control directo, por una cantidad millonaria, si tengo una situación económica como la que vosotros describís no me lo pensaría mucho", palabras que le han llevado a Ana Rosa a razonar que Isabel Pantoja "a lo mejor no tiene una situación económica tan mala como nosotros pensamos".