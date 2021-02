Belén Esteban "no quiere tocar el conflicto" y Joaquín Prat responde: "Con Jorge Javier se difumina"

Joaquín Prat confesó en directo su opinión sobre la relación entre Belén y Jorge Javier : "Creo que no son amigos , son compañeros que se respetan". Ahora, Antonio Rossi cuenta la última hora de la colaboradora y enciende todas las alarmas

Belén Esteban: "No quiere tocar el tema"

La colaboradora de 'Sálvame', según Antonio Rossi, habría tomado una decisión: "Belén no quiere tocar el tema, no quiere tratarlo". Además, el periodista confiesa que la protagonista le ha dicho: "Estoy bien y no voy a hablar de esto".