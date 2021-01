La confesión de Isa Pantoja sobre la relación de su hermano con la familia Rivera: "Kiko no les importa, es por molestar a mi madre"

Lequio desvela la conversación que mantuvo con Isa Pantoja

"Ayer Isa me contó una cosa muy interesante, me dijo que a los Rivera su hermano no les importa nada y si ahora lo abrazan es por molestar a Isabel Pantoja que es su gran enemiga", así contaba el colaborador la opinión de Isa Pantoja sobre la posición de la familia de Paquirri en todo este asunto. Haciendo alusión a los problemas que arrastran desde hace muchos años los Rivera con los Pantoja y que sería el único motivo que les mueve a estar al lado de Kiko Rivera en este mal momento. Lequio ha aclarado que ella se refería en concreto a Fran y Cayetano Rivera: "Me habló de los hermanos".