Kiko Rivera va a enviar un requerimiento notarial a Isabel Pantoja: no puede denunciarla

Kiko Rivera prometió denunciar a Isabel Pantoja si su madre no le respondía en 24 horas. La cantante ha hecho caso omiso a su hijo y no ha dado señales desde que el hermano de Isa Pi se sentara en el 'Deluxe' el pasado domingo.

Paloma García-Pelayo replica a su compañera diciendo que Kiko nunca ha dicho querer denunciar a Isabel. En cambio, Cortázar responde contundentemente: "En 'Lecturas' ha dicho que mi madre me debe 3 millones de euros y que no quiere llevarla a la cárcel, ahora dice que es un millón y pico de un aval... ¡es que lo mezcla todo!"

Paloma García-Pelayo: "Kiko va a solicitar un requerimiento notarial a su madre"

La cantante no ha respondido a Kiko Rivera y éste no puede demandarla por lo penal. La situación es cada vez más complicada y es Paloma García-Pelayo la que añade un poco de luz: "Entiendo que es una advertencia de Kiko, no un ultimátum, porque ha intentado hasta en tres ocasiones ponerse en contacto con alguno de los abogados que podrían atender a Isabel Pantoja y no ha conseguido avanzar".