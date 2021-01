Isa Pantoja, sobre la entrevista de Kiko Rivera: "No me gustó el tono de burla y me dejó en ridículo"

La hermana de Kiko: "Yo no demandaría a mi madre y tampoco le haría eso a un hijo"

Sobre los insultos en Cantora: "Me está dejando en ridículo, es una situación vergonzosa y dolorosa"

"A mi hermano si le aplaudes se viene arriba y cuenta más cosas y mi madre no supera lo de Paco o la cárcel"

Isa Pantoja ha acudido a 'El programa de Ana Rosa' tras la dura entrevista de Kiko Rivera hablando sobre Isabel Pantoja. La pequeña de la familia no ha podido esconder su tristeza, ha terminado llorando y se ha pronunciado ante la preocupación de Joaquín Prat y Ana Rosa.

¿Qué piensa Isa Pantoja de la entrevista de su hermano?

"Lo he pasado mal, solo vi hasta mi parte y lo quité", dice con un tono al borde del llanto. Isa Pantoja reconoce ante Joaquín Prat que "ha sido super duro por el tono de burla, no solo por lo que cuenta".

La hermana de Kiko Rivera se pronuncia sobre lo que dijo éste en la entrevista: "En cuestión de cómo es mi madre hay cosas que son verdad y hay otras que no sé".

"¿De dónde viene esto? No es normal todo lo que dice, ¿ahora se da cuenta mi hermano de todas las cosas que ha pasado por alto?", pregunta al aire con un tono de decepción. "Ayer vi a mi hermano con mucha fuerza y con un tono de burla que no me gustó", recalca resignada.

La guerra entre madre e hijo: "Mi madre no superó lo de Paco y a mi hermano si le aplaudes se sube..."

Isa Pantoja vuelve a pronunciarse de nuevo sobre la pelea entre Isabel y Kiko: "Yo sé perfectamente cómo es mi madre, cómo es mi hermano y cómo son los dos". La hija detalla la personalidad de cada uno: "No son iguales, a mi hermano si le aplaudes con esto pues él se sube y cuenta más cosas. No sé quién le está asesorando a él".

En cuanto a Isabel Pantoja, la entrevistada confiesa cuál es el origen del dolor de su madre: "Mi madre tiene mucho carácter, antes era diferente y ahora está encerrada en su casa. No sabe superar las cosas, no superó lo de Paco, no superó lo de la cárcel, se calla las cosas y esto es lo que pasa...".

"No puedo ponerme en la piel de ninguno porque yo no demandaría a mi madre y tampoco le haría eso a un hijo", dice muy seria Isa.

Isa Pantoja, sobre la confesión de su hermano: "Insultaban a mi hermana en Cantora"

Isa Pantoja no da crédito con la situación y recuerda el momento en el que ella habló sobre los problemas de adicción de su hermano y que su madre no lo quería llevar a terapia: "Recordemos la que se lio".

Ahora, el hermano saca los trapos sucios de su hermana y ella responde: "A mí me pone en una dura situación cuando me está dejando en ridículo, es una situación vergonzosa y dolorosa, sobre todo cuando yo no las sé".

"Él no habló conmigo durante cuatro o cinco meses, yo no lo voy a hacer porque sé que el está mal y no voy a darle la espalda... pero realmente es muy doloroso para mí", confiesa.

"Nunca me he sentido inferior, porque cuando eres madre y te quedas embarazada de una noche y no lo buscas, parir es algo voluntario y adoptar a alguien es un acto de amor increíble, es un hijo deseado, siempre me he sentido igual y siempre me he sentido igual", responde a las críticas de su hermano.

Relación con su madre: "Egoístamente nos engañamos, pero somos felices"

Isa Pantoja no va a enfrentarse bajo ningún concepto con Isabel: "Todo lo que tengo es gracias a mi madre y no le voy a pedir explicaciones". Luego, pone el ejemplo que siempre le han reprochado y la pequeña de la familia ha sido muy tajante: "Dulce es muy importante para mí, pero mi madre es mi madre".

Sobre los insultos de su madre y su tío: "Llego a casa y no quiero tocar el tema, ni lo voy a hablar con mi madre. No la veo capaz y no la voy a cuestionar, sería incapaz de que le pasara algo por mi culpa y yo no he dudado en llamar a mi madre al pasar el mes porque la necesito".

"Cuando tenemos un conflicto, al mes llamo a mi madre y no hablamos del tema porque no tiene solución. Pero la llamo solo para decir qué tal, ir a Cantora, estar un día allí y llevar al niño, ella es feliz con eso pero yo también lo soy. Egoístamente nos engañamos así, pero yo vivo mucho más feliz y más tranquila"

"Cantora es la única casa del legado de Paco y la única que lo ha mantenido es mi madre. Si Paco levantara la cabeza no tenían campo para correr, nadie. Nadie lo ha hecho bien", cuenta con lágrimas en los ojos.

Estalla contra su tío Agustín cuando discriminó a su hijo: "Nuestro nieto o el otro"

Isa Pantoja deja claro que no se habla con su tío Agustín: "Ni nos cruzamos la mirada, él hace su vida y yo la mía, como si no existiéramos". La cara de los presentadores no daban crédito con lo que narraba la entrevistada.

"Estuve 9 meses sin hablar con él cuando tenía solo 12 años, luego estuvimos hablando unos momentos y cuando tuve 16 y empecé con las polémicas de los novios cambió conmigo...", dice a sus compañeros.