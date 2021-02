El consejo de Ana Rosa a Isa Pantoja tras las críticas de Kiko Rivera: "¿Por qué no mandas a todos a freír espárragos?"

Isa Pantoja contesta a las declaraciones de su hermano

El consejo de Ana Rosa a Isa P

A las que Ana Rosa tampoco ha podido evitar reaccionar: "Pobre Isa, ¿por qué no manda a todos a freír espárragos? y ya está". La presentadora le aconseja que no defienda a una parte ni a otra, ya que ella no tiene nada que ver: "Ni unos ni otros, porque es que le están metiendo a la pobre en unos líos sin comerlo ni beberlo...".