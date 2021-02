La protagonista reconoce que hasta el momento " mi actitud es escuchar las dos partes , pero he escuchado un poquito por la parte de mi hermano y nada por parte de mi madre porque ella no quiere hablar". Ahora, con este paréntesis en la guerra Pantoja, Isa se siente más relajada: "Lo que yo diga le puede sentar mal a uno o a otro, q ue él pare para mí es un alivio ".

Isa Pi, a su hermano: "Antes era muy pequeña pero ahora estoy para lo que sea"

Pantoja, como abuela: "Va a por Albertito al cole cuando se lo pido"

Isa Pantoja declara las mismas palabras que su hermano: "Mi madre no ha venido a reuniones escolares ni iba a recogerme al colegio". Además, añade: "He notado la ausencia de mi madre pero De siempre la he intentado justificar".