Irene Rosales no estaba de acuerdo con la entrevista de Kiko Rivera: "Le aconsejó que no fuera"

Irene Rosales no estaba de acuerdo con la entrevista de su marido

El hijo de la tonadillera ha afirmado que salió muy afectado de esta entrevista y que ha decidido retirarse del foco mediático: "Ya me está afectando a mi día a día. Tengo mal humor, peleo con mi mujer, peleo con mis amigos… Hay veces que no tengo ganas de nada". Entrevista que decidió conceder lejos del apoyo de su mujer Irene Rosales, según ha asegurado Paloma García Pelayo en el programa de 'AR' .

Paloma García Pelayo, sobre la decisión de Kiko Rivera

La periodista explica que "Irene le aconsejó que no fuera a esta cuarta entrevista, ella no estaba de acuerdo". Algo que parece que ha ayudado a esta decisión del hijo de Paquirri: "Él ha dicho que esta semana de acciones, se va a dedicar a las acciones legales, pero que de momento no va a seguir sentándose". Siendo una de las principales razones la situación respecto a su mujer: "Realmente les ha afectado porque realmente no les parece bien hasta donde han llegado los comentarios".