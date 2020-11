Todos los detalles del testamento de Paquirri: "No se cumplió su voluntad, no le dejó nada a Isabel como propietaria"

Sandra Aladro da todos los detalles del testamento del torero, en exclusiva

Sandra Aladro conoce lo que el torero quería con ese testamento: "Lo que Paquirri dejó por escrito no es lo que finalmente se firmó, no se cumplió la voluntad de Paquirri". Asegura que "Paquirri deja por escrito que sus herederos universales sean sus hijos". Aunque Kiko todavía no había nacido: "Hace este testamento el día de su boda con Isabel Pantoja, el 30 de abril del 83, aun no existe Kiko, pero deja por escrito que los hijos que tenga, los que sea, serán herederos a partes iguales universales". Explicando la voluntad Francisco Rivera hacia la cantante: "A Isabel Pantoja, a su padre y sus hermanos les deja el usufructo del tercio de libre disposición, la mitad para cada uno. Isabel Pantoja es usufructuaria de la mitad del tercio de libre disposición".