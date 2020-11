El drama de Isabel Pantoja en medio de la crisis con Kiko Rivera: "Está aislada"

Tras conocerse que Kiko Rivera ha concedido una exclusiva hablando de la guerra abierta con su madre, Pepe del Real ha asegurado que "Isabel Pantoja no contesta a mensajes, no da crédito", que "su teléfono está en modo avión, no recibe ningún tipo de información y está más que nunca aislada" según la información que le ha proporcionado su entorno.