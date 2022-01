Israel López explica sobre la famosa portada de 'Lecturas' que "no es fotógrafo profesional, no está pactado y no le estaba haciendo un seguimiento". Además, añade lo que le contó el propio protagonista: "Dice que se encuentra de cara a estas dos personas, no sabía que era Iñaki Urdangarin con otra persona, pensaba que él iba con algún miembro de la familia".